Stopa WIBOR spada. Czy to oznacza, że w 2023 roku raty kredytów przestana rosnąć i zaczną spadać?

- Jeszcze mocniejszy powiew optymizmu znaleźć możemy zagłębiając się w najnowsze notowania kontraktów terminowych na stopę procentową. Te pomagają nam wybiegać w przyszłość i sprawdzić jak mogą się kształtować stopy procentowe i raty kredytów. Notowania kontraktów terminowych (FRA) na dzień 05.12.2022 sugerują, że w najbliższych miesiącach stawka WIBOR 3M dalej będzie malała. Gdyby tego było mało te same dane pokazują, że w drugim półroczu 2023 roku możliwy jest początek obniżek stóp procentowych – tak przynajmniej sugerują bieżące notowania - oceniają analitycy HRE Investments. - Jednocześnie trzeba pamiętać, że na notowania kontraktów terminowych oddziałuje na bieżąco szereg czynników natury ekonomicznej, gospodarczej czy geopolitycznej. Z jednej więc strony jeśli RPP na grudniowym posiedzeniu nie zmieni poziomu stóp procentowych, to oprocentowanie w Polsce może zacząć pochód w dół. Z drugiej jednak strony niespodziewane zmiany w naszym otoczeniu mogą kompletnie zmienić dziś formułowane scenariusze.

14 grudnia 2022 roku WIBOR w wersji trzymiesięcznej był notowany na poziomie 7,10% i był to najniższy odczyt od dwóch miesięcy. W normalnych warunkach poziom wskaźnika jest o 0,25 pkt. proc. wyższy niż podstawowa stopa procentowa. W przeddzień decyzji RPP różnica ta była niespełna dwukrotnie wyższa. Oznacza to, że rynek w coraz mniejszym stopniu spodziewa się jeszcze podwyżek stóp w najbliższych miesiącach.

- Zmianę przewidywań dotyczących ścieżki inflacji widać też już w notowaniach rynkowych stawki WIBOR. Ten od poprzedniego, listopadowego posiedzenia RPP regularnie spadał. To duża zmiana, bo już od miesięcy wskaźnik ten bardzo wyraźnie rósł. Jest to o tyle ważne, że wysokość WIBOR-u jest ściśle powiązana z oprocentowaniem większości złotowych kredytów mieszkaniowych oraz stawkami oferowanymi przez banki na depozytach - przypominają Oskar Sękowski i Bartosz Turek z HRE Investments

Rozpoczęty w październiku 2021 roku cykl podwyżek stóp procentowych spowodował, że najważniejsza stawka (referencyjna) wzrosła z poziomu 0,1% do 6,75%. Koszty spłaty kredytów hipotecznych wzrosły niemal dwukrotnie. Czy to już koniec podwyżek drenujących budżety domowe?

Raty mogą zacząć spadać

Jeżeli jednak aktualne prognozy się sprawdzą, to w końcu kredytobiorcy mogą zacząć powoli odczuwać ulgę. Pozytywne zmiany będą nam jednak dozowane niemal po aptekarsku. Byłaby to zupełnie inna sytuacja niż ta, z którą mierzyli się kredytobiorcy przez ostatnie miesiące. Przypomnijmy, że jeszcze we wrześniu 2021 roku ktoś kto posiadał kredyt w wysokości 300 tys. złotych zaciągnięty na 25 lat z marżą na poziomie 2,6% płacił ratę w wysokości prawie 1,4 tys. złotych. Obecne rata ta wzrosnąć mogła do poziomu niemal 2,7 tys. złotych. To wzrost o ponad 90%.