Strażnicy miejscy z Gdańska na ratunek zwierzętom. Tym razem uratowali małego rannego zająca!

Zadzwonił i poprosił o pomoc dla rannego zająca

Zając przez cały czas leżał na zieleńcu i czekał na pomoc. Miał drgawki i wyglądał na osłabionego. Gdy strażnicy szli w jego kierunku, nie próbował uciekać. Podczas odławiania także nie stawiał oporu i funkcjonariuszom bez problemu udało się umieścić go w kontenerze do przewozu zwierząt. Ze względu na jego stan zdrowia mundurowi przewieźli go do lecznicy dla zwierząt, gdzie pozostał na obserwacji.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!