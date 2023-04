Superkomputer "Kraken" uruchomiony. Politechnika Gdańska otworzyła inwestycję za prawie ćwierć miliarda złotych Andrzej Kowalski

Gdańska uczelnia uruchomiła we wtorek jedną z ważniejszych inwestycji w swoim dorobku. To Centrum Kompetencji STOS, w którego skład wchodzi także superkomputer o nazwie "Kraken". To jedno z najnowocześniejszych centrów informatycznych w naszej części Europy, a kosztowało niemalże ćwierć miliarda złotych.