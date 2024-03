Święto teatru w Gdańsku. Nagrodzono najlepsze spektakle, artystów i ludzi kultury

Oprócz przedstawicieli samorządu Gdańska i Pomorza, w podczas uroczystej gali główne role odgrywali aktorzy, pracownicy pomorskich teatrów oraz członkowie ZASP. Za muzyczną oprawę uroczystej gali, którą prowadzili Katarzyna Borkowska i Marek Sadowski, odpowiadali młodzi adepci III roku Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego z Gdyni.

- Dwa lata temu na Gdańskich Targach Książki gościliśmy estońskiego pisarza Andrusa Kivirähka. Mówił, że Estończycy to teatromani. Teatr był dla nich antidotum na duchowe wyjałowienie doby protektoratu Moskwy. Dziś jest rytuałem, rodzinną oczywistością - mówiła prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Mistrz Mrożek pisał, że „Teatr jest praniem sumienia”. W Międzynarodowym Dniu Teatru życzę Państwu, ludziom sceny i kulis, abyśmy my, Polacy, mieli takiego bzika na punkcie teatru, jak mają go Estończycy. A nam, widzom życzę, żebyście Wy – autorzy, reżyserki, scenarzyści, aktorki i aktorzy oraz wszystkie inne osoby za sprawą, których w teatrze dzieje się magia – prali nam sumienia, skutecznie i do czysta.