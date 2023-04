System FALA wchodzi w kolejny przedostatni etap przygotowań. Planowana jest także kampania informacyjna

System FALA wchodzi w kolejny przedostatni etap przygotowań

- Sednem naszych prac jest tzw. elektroniczna Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności (PZUM), która ma obsługiwać docelowo około 100 taryf w ramach kolei oraz transportu publicznego większości miast i gmin naszego regionu - wyjaśnia Marcin Stefański, prezes zarządu Innobaltiki. - Etap jest niezwykle czasochłonny i wymagający wielkiego nakładu pracy. Co ważne, wykonawca zadeklarował, że wywiązał się ze 100% zobowiązań i tym samym przekazał kompletny system. W naszym kraju nie było dotąd projektu na taką skalę. System FALA jest precedensowy. Dlatego naszą misją jest nie tyle jak najszybsze jego odebranie, co jak najdokładniejsze sprawdzenie funkcjonalności, wychwycenie jak największej liczby możliwych błędów, wątpliwości i wyeliminowanie ich - dodał.

Komunikacji będzie więcej

Jak poinformował rzecznik InnoBaltica, będą stopniowo poszerzać działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców regularnie i okazjonalnie korzystających z komunikacji publicznej. W ramach tych działań zostanie przeprowadzona kampania, która wytłumaczy podstawowe założenia FALI oraz jej atuty. Niebawem rozpocznie się też Szkoła Nowoczesnego Pasażera. To zakrojony na szeroką skalę program w województwie pomorskim, który dotrze w tym roku do kilkunastu tysięcy osób. Jego celem jest popularyzacja korzystania z transportu publicznego opartego na nowoczesnym systemie FALA, kształtowanie zupełnie nowego myślenia o sposobie korzystania z usług komunikacji w regionie, które warto poznawać od najmłodszych lat. Ponadto "Szkoła" będzie przekazywać wiedzę o tym jak bezpiecznie i wygodnie podróżować, jednocześnie wspierając ekologię i zrównoważony rozwój Pomorza. Program będzie realizowany długoterminowo i dotrze do każdej gminy objętej systemem FALA.