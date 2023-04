System informacji przesiadkowej ma zrewolucjonizować transport publiczny w Gdańsku. Jak będzie działać?

System zintegrowanej dynamicznej informacji przesiadkowej w Gdańsku. Jak ma działać?

Nowy system w gdańskiej komunikacji. Gdzie będzie można znaleźć informacje o przesiadkach?

- Informacja pasażerska nie będzie podawać rozkładowego czasu jazdy, tylko miejsca, gdzie rzeczywiście znajdują się te pojazdy - mówi wiceprezydent Gdańska. - Wiemy, że w trakcie dnia, gdy są zatory i zdarzają się też nieprzewidziane sytuacje, to mamy albo przyspieszenie, albo opóźnienia pojazdów. Pasażerowie, którzy będą jechali autobusem czy tramwajem, zbliżając się do przystanku, będą mieli w czasie rzeczywistym informacje, na jaki środek transportu mogą się przesiąść.

I choć obecnie nie wszystkie pojazdy posiadają wymagane do systemu ekrany, ma się to zmienić w ciągu najbliższych dwóch lat.

To co istotne, na ekranach dostępne będą możliwe przesiadki w ciągu najbliższych 15 minut. Z aktualnego przystanku, do którego dojeżdżają pasażerowie, ten czas wynosić będzie powyżej 1 minuty i jest to realny czas na zmianę środka transportu. Natomiast z przystanków oddalonych do ok. 200 m, ten czas będzie wynosił powyżej 3 minut.

Nowy system pomóc ma nie tylko mieszkańcom, ale także, a może przede wszystkim turystom.