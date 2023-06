Sza i Major Lazer na Open'erze. Artyści zamykają drugi dzień festiwalu. Zobaczcie zdjęcia

SZA na Open'erze 2023

Sza skupiła się na tym, aby dostarczyć dobre show - na scenie nieczęsto zwracała się do fanów. Na samym początku zdradziła jednak, że w dniu występu obudziła się z chorym gardłem i straciła głos. Całe szczęście udało jej się znaleźć lekarza, który pomógł jej wrócić do pełni sił.

Major Lazer - elektroniczna sztuka

Major Lazer to projekt, który przenosi muzykę elektroniczną na inny wymiar. To połączenie elementów pop, reggae i techno, co daje efekt jedyny w swoim rodzaju. Ich występ na festiwalu to prawdziwe show z masą efektów specjalnych i wizualizacji.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA:

CZYTAJ TAKŻE:

Machine Gun Kelly na Open'erze. Pokusił się o kilka uwag dotyczących organizacji [ZDJĘCIA]