"Szarżę Mameluków" Wojciecha Kossaka zobaczyć można w Sopocie

- Jest to absolutnie unikatowe malowidło! - zapewnia Anna Masztalerz-Gajda z SDA. - To największy fragment panoramy jaki kiedykolwiek pojawił się na światowym rynku sztuki!!! Jednocześnie jest to największy obraz Wojciecha Kossaka, który kiedykolwiek pojawiał się w sprzedaży. Sprzedaż gigantycznego, centralnego fragmentu historycznej panoramy jest dla nas wielkim przeżyciem i wydarzeniem!