Szef MSWiA Mariusz Kamiński: Nowy patrolowiec został już odebrany przez Morski Oddział Straży Granicznej

SG-301 to pełnomorska jednostka patrolowa OPV z nieograniczonym rejonem żeglugi

Nowy patrolowiec na początku września przypłynął z Francji do Polski. Ma blisko 70 m długości, 11,5 m szerokości i zanurzenie około 4,5 m. Może wykonywać zadania bez zawijania do portu przez minimum 12 dni z 35 osobami na pokładzie, w tym z 20 członkami stałej załogi.

- Według założeń ma wykonywać zadania głównie na Bałtyku , a w razie potrzeby także na Morzu Śródziemnym. Jest to największy patrolowiec w flocie morskiej Straży Granicznej i jedna z najnowocześniejszych pełnomorskich jednostek patrolowych na Bałtyku - podawała wcześniej Straż Graniczna.

Ponad sto milionów złotych za patrolowiec

Będzie on wykorzystywany m.in. do wykrywania prób nielegalnego przekroczenia morskich granic Unii Europejskiej i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Będzie też kontrolować morskie transporty odpadów i szkodliwych substancji chemicznych. Oprócz tych zadań jednostka może też uczestniczyć w akcjach ratowniczych i humanitarnych.

SG-301 ma dwa kontenery z wyposażeniem ratowniczym i dwa szybkie pontony do działań interwencyjnych. Może przyjąć w sumie do 250 rozbitków w części rufowej, a na pokładzie dziobowym ma przestrzeń do ewakuacji medycznej śmigłowcem i operowania dronem.