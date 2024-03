Sztuczna inteligencja używana jest do badania jakości miodu! Co to oznacza dla brażny?

- W dyskusji prowadzonej m.in. za pośrednictwem mediów poruszana jest kwestia jakości importowanego miodu, który często przedstawiany jest jako surowiec niespełniający standardów obowiązujących na krajowym i unijnym rynku. Chcemy zaznaczyć, że pochodzący z zagranicy miód wykorzystywany przez największych krajowych producentów do tworzenia mieszanek, przechodzi szereg badań laboratoryjnych i nie różni się jakością od miodu produkowanego przez polskie pszczoły. Pojawiające się informacje o wprowadzaniu do obrotu przez rodzime przedsiębiorstwa miodu z Chin czy Ukrainy zafałszowanego cukrem, czy zanieczyszczonego pestycydami są po prostu nieprawdziwe, nie mówiąc już o stwierdzeniach dotyczących „miodu technicznego”, który najzwyczajniej nie istnieje – tłumaczy Przemysław Rujna, Sekretarz Generalny Polskiej Izby Miodu.

Jak dziś badany jest miód?

Sztuczna inteligencja używana jest w badaniu jakości miodu

Metody laboratoryjne stosowane przez gigantycznych producentów są bardzo zaawansowane, wprost porównywalne z sektorem medycznym. Badanie miodu za pomocą chromatografii czy rezonansu magnetycznego stają się codziennością. Trzeba też zaznaczyć, że to właśnie polscy przetwórcy są również kreatorami innowacji w badaniach laboratoryjnych, w ostatnim czasie trwają prace, aby używać sztucznej inteligencji, gdzie porównuje się do tego w czasie rzeczywistym zdjęcia analizowanych próbek miodu, dzięki temu można dokładnie określić pochodzenie lub gatunek roślin.

Oczywiście tego typu analizy są bardzo drogie – przebadanie pojedynczej próbki miodu to wydatek rzędu około 1500 EUR. To dlatego koszty związane z badaniami laboratoryjnymi stanowią bardzo istotną część obciążeń finansowych ponoszonych przez dużych producentów. Jednak tego typu badania są niezbędne ze względu na partnerów biznesowych – mieszanki miodu z wykorzystaniem importowanego surowca trafiają do sprzedaży w największych sieciach sklepów w kraju i za granicą, są również wykorzystywane przez producentów żywności oraz preparatów medycznych. Polscy przetwórcy miodu po prostu nie mogą sobie pozwolić na wprowadzenie do obrotu składników wątpliwej jakości. Trzeba to w końcu zrozumieć. Dzięki temu konsumenci mogą mieć pewność, że produkt dostępny na sklepowych półkach został bardzo dokładnie przebadany.

CZYTAJ TAKŻE:Marynarka Wojenna RP w akcji pod kryptonimem "Tulipan"!

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!