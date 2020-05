Szturmu w pierwsze dni nie ma, ale do galerii handlowych w Polsce poszły miliony. Pierwszy weekend z otwartymi galeriami jednak bez tłumów

Otwarcie galerii handlowych. Prawie 3 mln Polaków odwiedziło galerie od 4.05.2020 roku

Z danych firm liczących liczbę klientów w galeriach i centrach handlowych wynika, że pierwszego dnia w całym kraju do galerii handlowych ruszyło 2,7 mln Polaków. To oznacza, że połowa klientów odwiedzających centra handlowe przed zamknięciem z powodu epidemii, wróciła do nich teraz.

Jak informuje branżowy portal dlahandlu.pl za danymi narzędzia placem Gdańsk był drugim po Łodzi dużym miastem, gdzie wskaźnik powrotów był najwyższy - 52 proc. W największych miastach zresztą galerie straciły najmocniej. Tam ubyła połowa i więcej klientów. W mniejszych miejscowościach epidemia “wystraszyła” 20-30 proc. klientów.

Według innych danych pierwszego dnia nawet 60 proc. klientów wróciło do galerii. W kolejnym dniach odwiedzalność nieco spadła, ale otwarcie i ta było wyższe niż np. w Chinach czy państwach europejskich gdzie na zakupy nie wróciło 70-80 proc. dotychczasowych klientów.