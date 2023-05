Tajemnice Lasów Mirachowskich. Sześć kilometrów pięknych widoków, historii i legend | ZDJĘCIA

Startujemy z parkingu przy leśniczówce w Mirachowie

Miejsce widokowe Szczelina Lechicka

Proponujemy rozpocząć obejście jeziora Lubygość z jego lewej strony. Przez około 3 kilometry wędrujemy szeroką leśną droga. Po tym odcinku dochodzimy do Szczeliny Lechickiej. To miejsce widokowe z perspektywą na dwa jeziora. Po przejściu kolejnego kilometra dochodzimy do „Ptasiej Woli”. Chodzi o bunkier partyzantów Gryfa Pomorskiego.