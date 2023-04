Tak chcą mieszkać Polacy. Trendy na rynku nieruchomości 2023. Co jest teraz na czasie? Eksperci podpowiadają Danuta Strzelecka

Upodobania mieszkaniowe Polaków zmieniają się co jakiś czas. Co jest teraz w trendach na rynku nieruchomości? Na co zwracamy uwagę? Eksperci wymieniają 5 trendów. Sprawdźcie.