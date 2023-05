Targ miejski na 100czni. Winyle, sztuka i retro ubrania na Stoczni Gdańskiej. Sezon oficjalnie rozpoczęty!

Targ miejski na 100czni

Część gdańszczan w niedzielne popołudnie wybrała się na teren stoczni, a dokładnie do przestrzeni plenerowej "100cznia". Od godziny 12.00 trwał tam pierwszy w sezonie Targ Miejski, na którym można było zaopatrzyć się w niezwykłe "perełki" z drugiej ręki.

Ciuchy, sztuka, winyle, rękodzieło - tak swoje wydarzenie opisywali organizatorzy. To prawdziwy raj dla osób, które szukają czegoś absolutnie wyjątkowego, czego nie da znaleźć się w popularnych sklepach. Dodatkowym atutem jest to, że rzeczy były już używane, co oznacza, że środowisko nie ucierpi w żaden sposób na naszym nowiutkim zakupie.

Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie, co można było kupić na pierwszym plenerowym Targu Miejskim na 100czni!

Po zakupach można było zrelaksować się przy barze lub zjeść lunch z jednego z czternastu punktów oferujących street food z całego świata.