Targi Nowy Dom Nowe Mieszkanie 19-20.10.2019

Przemysław Świderski

W dniach 19 i 20 października w Amberexpo odbędą się Targi Mieszkaniowe Nowy DOM Nowe MIESZKANIE. To ostatnia w tym sezonie szansa, by w jednym miejscu i czasie zapoznać się z ofertą deweloperów i doradców kredytowych, a także przebrnąć bezpiecznie przez cały proces pozyskania nieruchomości: od wyboru dewelopera i inwestycji, przez finansowanie zakupu, odbiór mieszkania i wykończenia go zgodnie z potrzebami i gustem.