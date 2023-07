Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej rozpoczyna XXX Lato Teatralne

Lato Teatralne w Sopocie

Tegoroczne Lato Teatralne rozpocznie się jubileuszowym recitalem „Pięć miłości” André Ochodlo, który obchodzi sześćdziesiąte urodziny. Do swojego jubileuszu Ochodlo zaprosił na nowo reaktywowany zespół TrioMania z Piotrem Manią (fortepian), Adamem Żuchowskim (kontrabas) i Luisem Mora Matusem (perkusja). Recital „Pięć miłości” oglądać można na scenie Teatru Atelier od 6 do 10 lipca br.

Na scenie także Mikę Urbaniak („Tribute to the Beatles”), Magdę Umer z zespołem („Wciąż się na coś czeka”), duet Szwaj & Brzostowski („Tribute to Wodecki, Zaucha, Krawczyk”).

Piosenki Ewy Demarczyk śpiewać będzie Natalia Sikora, a z recitalami na sopockiej scenie pojawią się również Hanna Banaszak i Ewa Błaszczyk („Pozwól mi spróbować jeszcze raz”), a także Katarzyna Żak, która zaśpiewa piosenki Osieckiej i Młynarskiego.