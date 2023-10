Tłumy przed lokalami wyborczymi na Pomorzu. Aby oddać głos, trzeba niekiedy czekać ponad godzinę

W niedzielę po południu przed lokalami wyborczymi głównie w dużych miastach takich jak Gdańsk, czy Gdynia, tworzyły się kolejki do lokali wyborczych.

- Stałam 10 minut do lokalu wyborczego, ale warto - mówiła po wyjściu z lokalu pani Magdalena mieszkanka Gdańska. - To święto demokracji. Jeżeli teraz nie oddam głosu, to nie mogę mieć prawa narzekać przez kolejne lata

Jakub, także oddający głos w gdańskim lokalu podkreślił, że głosuje, żeby "mieć wpływ na to, co się dzieje". "Głosowanie, to święto demokracji" - przypomniał.