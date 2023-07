Toyota Prius 2.0 PHEV 223 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Toyota Prius. Nadwozie i wnętrze

O poprzednich generacjach trudno było powiedzieć, że są emocjonujące, ładne i estetyczne. Były to konstrukcje nastawione na wymiar praktyczny oraz ekonomiczny. Nadwozie było tak zaprojektowane, aby było jak najbardziej opływowe, niekoniecznie ładne. To się udawało – spalanie było niskie, ale wygląd był dość ekscentryczny. Niektórym Prius pierwszej, drugiej czy trzeciej generacji się oczywiście podobał, ale zbyt wielu fanów wyglądu nie zyskał. Z nową generacją jest zupełnie inaczej. Wciąż ma podobne, trochę nietypowe proporcje, ale cała reszta jest zupełnie nowa i… rewelacyjna!

Toyota Prius na rok 2023 rozpoczyna nową, piątą generację, gruntownie przeprojektowaną i zaktualizowaną wewnątrz i na zewnątrz. Każdy Prius korzysta teraz z kolejnej wersji platformy Toyoty - TNGA-C (produkcja odbywa się w Aichi w Japonii), co sprawia, że ​​jest nie tylko zdecydowanie smuklejszy, ale również sztywniejszy i bardziej ekonomiczny, z szerszym rozstawem kół i niższą pozycją za kierownicą. Do testu dostałem wersję w ciemnoszarym kolorze, ale w ofercie jest również żółty lakier, który dodaje Priusowi sportowego charakteru. Aż trudno uwierzyć, że do seryjnego Priusa będzie w jakimkolwiek sensie pasowało słowo „sport”. Przód zdominowany jest przez mocno stylizowane światła, które zachodzą na wyżej, tuż pod maskę. Całość wraz z wąskim grillem tworzy kształt klamry i prezentuje się naprawdę świetnie. W zderzaku znajdziemy szeroki wlot powietrza ze srebrną ramką. Linia boczna ma kształt klina i jest bardzo łagodna. Do tego spora powierzchnia bocznej blachy i stosunkowo wąski pas okien dodają całości odrobinę muskularnego charakteru. Świetnie prezentuje się również przetłoczenie na progu, klamkę tylnych drzwi schowano w słupku C, a tył jest bardzo zwarty, smukły i wyróżnia się czarnym panelem oraz pasem LED biegnącym przez całą szerokość. Do kompletu topowej wersji dostajemy 19-calowe felgi o ładnym wzorze. A co we wnętrzu?

Toyota Prius dość drastycznie zmieniła swój wizerunek, ale zachowała specyficzny charakter. Zyskała to, czego brakowało poprzedniczkom – ładną prezencję. To atrakcyjny wizualnie samochód, który zwraca na siebie uwagę, ale nie swoją dziwnością, a naprawdę miłą dla oka stylistyką. Również wewnątrz wiele się zmieniło, ergonomia jest bez zarzutu, a jedyne obiekcje można mieć do dość irytująco działających systemów wsparcia i bezpieczeństwa (np. ostrzeganie o ograniczeniach prędkości, na dodatek dość często mylnie odczytywanych). Co prawda ceną za tą miłą dla oka otoczkę jest nieco ograniczona funkcjonalność i przestrzeń z tyłu, ale dzięki temu Toyota może celować w zupełnie inną grupę klientów, która do tej pory nawet nie brała Toyoty Prius pod uwagę. Odważny, ale być może skazany na sukces ruch. Kamil Rogala

Podczas gdy nowy wygląd zewnętrzny Priusa przyciąga wiele uwagi, najlepszą częścią transformacji jest wnętrze kabiny, w którym znajduje się nowy pakiet techniczny i bardziej nowoczesna estetyka. Standardem na innych rynkach jest 8-calowy ekran dotykowy, ale w Polsce nawet bazowa wersja wyposażenia otrzymuje większy 12,3-calowy wyświetlacz. Wraz z nowym systemem informacyjno-rozrywkowym dostępnych jest wiele udogodnień, takich jak podgrzewane i wentylowane przednie fotele, nastrojowe oświetlenie i panoramiczny szklany dach (w naszej wersji był panel solarny). Prius wciąż jest hatchbackiem, ale ze względu na smukłą linię dachu oraz nieco inną koncepcję, ma nieco mniej miejsca na kanapie i zdecydowanie mniejszy bagażnik. To jedna z niewielu wad nowej generacji, która nieco straciła na walorach praktycznych na rzecz ciekawszej stylistyki. Miejsca na kanapie jest wystarczająco, ale nad głową przestrzeni jest niewiele. Zarówno z przodu, jak i z tyłu wysocy użytkownicy mogą mieć problemy z zajęciem poprawnej pozycji. Pojemność bagażnika w standardowym ułożeniu oparć to 284 litry. Pojemność po złożeniu oparć nie jest znana, bo producent się nie chwali tym parametrem, ale podłoga ma dość regularne kształty (z niewielkim uskokiem). Pod podłogą mamy tylko styropianową wkładkę z kilkoma wydzielonymi miejscami na drobiazgi. Fakt, mamy do czynienia z wersją PHEV, więc część przestrzeni ładunkowej zabrała bateria. Na plus zaliczyć możemy gniazdo 230V w bagażniku, do którego możemy podłączyć np. lampkę lub laptopa.