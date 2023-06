Tramwaj potrącił rowerzystę w Gdańsku. Poszkodowanego trzeba było reanimować, do szpitala zabrała go karetka

Potrącenie rowerzysty przez tramwaj w Gdańsku

Ok. godz. 17:20 strażacy otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu na rondzie przy Polsat Plus Arena w Gdańsu. Tramwaj potrącił rowerzyste. Poszkodowany znalazł się pod tramwajem i była konieczność przeprowadzenia pierwszej pomocy przez strażaków. Karetka pogotowia ratowniczego zabrała rowerzystę do szpitala. Na miejscu działały 4 zastępy PSP, 2 x ZRM, Służby GAiT. Ruch tramwajowy został wstrzymany.

- Rowerzysta wpadł pod tramwaj, nieprzytomny, bez czynności życiowych - przekazał oficer prasowy PKW PSP Gdańsk.

MAPA WYPADKU:

