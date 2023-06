Trójmiasto atrakcyjne dla czeskich turystów. Nasi południowi sąsiedzi odwiedzają nas coraz częściej

Trójmiasto hitem wśród czeskich turystów?

Do spędzenia wakacji nad polskim morzem zachęca m.in. czeska telewizja . Rozrywkowy magazyn podróżniczy Bedekr, który emituje kanał drugi Telewizji Czeskiej, wybrał się niedawno właśnie do Trójmiasta . Prezenterka Jitka Ježková odkrywała przed czeskimi widzami magię Gdańska, Gdyni i Sopotu ; to właśnie Trójmiasto nazywane jest przez Czechów najatrakcyjniejszym regionem naszego kraju. Uwagę czeskich dziennikarzy szczególnie przykuły: Orłowo wraz z nadmorskim klifem, gdyński modernizm, restauracje przy Motławie , ulica Długa czy sopockie molo. Nie zabrakło też rejsu na Hel. W przygotowanie materiału zaangażowała się również Polska Organizacja Turystyczna oraz Instytut Polski w Pradze. POT otworzyła niedawno nowe biuro w stolicy Czech, a w marcu zorganizowała spotkania branżowe w kilku czeskich i słowackich miastach, gdzie promował polską branżę turystyczną, w tym m.in. właśnie nasz region .

- W Miejskiej Informacji Turystycznej już od kilku lat odnotowujemy coraz więcej wizyt Czechów - podkreśla Agata Grzegorczyk , rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni. - Jeszcze przed pandemią było to kilka osób w tygodniu, a w minionym sezonie Czesi odwiedzali naszą informację niemal codziennie . Oczywiście MIT odwiedza tylko niewielki odsetek wszystkich turystów, ale zmiana jest zauważalna. Ci czescy turyści, którzy przyjadą do nas w rozpoczynającym się sezonie, będą mieli do dyspozycji ulotki o mieście w swoim języku. W strategii Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, której Gdynia jest członkiem, w 2023 roku właśnie Czechy - obok Skandynawii - są rynkiem priorytetowym . Wszelkie działania wizerunkowe i informacje produktowe są skierowane właśnie ku tym odbiorcom. Na Pomorze zapraszani są czescy dziennikarze, uczestniczymy w spotkaniach branżowych w Czechach . Liczymy, że dzięki temu na ulicach Gdyni czeski język będzie niebawem tak popularny , jak angielski czy niemiecki.

Przypomnijmy, że od prawie dwóch lat mówi się również o bezpośrednim połączeniu kolejowym na linii Praga-Gdynia. W sierpniu 2022 roku dotarła do nas informacja o zgodzie Urzędu Transportu Kolejowego na międzynarodowe połączenie kolejowe z Gdyni do Pragi, według UTK takie połączenie pozwoli na uzupełnienie oferty krajowych przewoźników kolejowych oraz zrealizuje dodatkowe potrzeby pasażerów zainteresowanych podróżami wakacyjnymi z Pragi do Gdyni. Zgodnie z decyzją UTK czeski przewoźnik mógł uruchomić jedną parę pociągów na trasie Praha hl.n. - Gdynia Główna - Praha hl.n. (Praga Główna). Jednak czeski RegioJet odwołał się od tej decyzji, ponieważ początkowo zakładał on codzienne kursowanie dwóch par pociągów na obydwu trasach, UTK natomiast wyraził zgodę tylko na jedną parę dla każdej trasy. Na uruchomienie tego połączenia mieszkańcy Pragi oraz Trójmiasta będą musieli jeszcze poczekać.