Trójmiejscy instagramerzy. Oto influencerzy znad Bałtyku Maja Czech

Dziś to już pewne - instagram zawładnął opinią publiczną. To właśnie za pomocą tej aplikacji tzw. "liderzy opinii" kreują trendy, pokazują, co jest modne, gdzie warto bywać, a co omijać szerokim łukiem. Trójmiasto również ma swoich influencerów, którzy na łamach instagrama pokazują piękne Trójmiasto i okolice. Sprawdźcie ich!