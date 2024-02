Trwa dyskusja o portach wojennych. Gdzie budować bazy dla okrętów?

- Jeśli za 4 lata pojawią się pierwsze Mieczniki (7 m zanurzenia) będą mogły „zaparkować” wyłącznie w Gdyni - tłumaczył Siewiera, w odpowiedzi na dyskusję w sprawie Portu Wojennego w Helu. - Gdzie wówczas mają stanąć pozostałe okręty? Już w zeszłym roku, gdy do portu wchodziła włoska fregata tej klasy, był problem. Co do Helu i Świnoujścia to (…) oba miejsca wymagają przebudowy, ale na Helu będzie ona zdecydowanie mniejsza (część basenu ma już dziś 8 metrów głębokości, infrastruktura koszarowo- -magazynowa, choć stara to jednak jest). Punkt bazowania (część portu dla jednostek bojowych -red.) to „rampa” dla okrętów do przygotowania przed wyjściem w morze. To także miejsce zaopatrzenia, gdy jednostce kończy się czas przebywania w morzu w trakcie prowadzenia działań (tankowanie, woda pitna, środki walki). (…) Dziś nie ma tych magazynów ani w Gdyni, ani w Świnoujściu. Potrzebne jest nabrzeże, w którym będziemy zdolni do „obsługi” minimum dwóch okrętów naraz i to z dala od miasta i infrastruktury cywilnej - wskazywał Jacek Siewiera.