Trwają prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego w Gdańsku przy zbiegu ulic Podleckiego i Łuczniczej

Nowe boisko w Gdańsku!

W tym miejscu powstaje nowe boisko z trybunami oraz pumptrack, czyli tor do jazdy na rowerze. Cała inwestycja ma być gotowa do końca 2023 roku. Koszt budowy wyniesie prawie 2 mln złotych. Umowę na realizację inwestycji podpisano w czerwcu tego roku. Oprócz boiska i toru do jazdy na rowerze powstanie tam również siłownia zewnętrzna. Wszystko to u zbiegu ulic Łuczniczej i Podleckiego w gdańskiej dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe. Teren zostanie też oświetlony.

Inwestycja jest realizowana w ramach m.in. Budżetu Obywatelskiego, Zielonego BO, a także środków z Rady Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe.