Trzech chętnych do budowy pierwszego biurowca kompleksu Airport City Gdańsk. Koszt to ok. 90 milionów złotych

ACG to nowoczesna inwestycja komercyjna, która ma powstać przy lotnisku. Docelowo ma to być siedem budynków biurowych z funkcjami usługowymi i gastronomicznymi. W ramach kompleksu jako pierwszy ma zostać zrealizowany budynek Alpha. Będzie miał sześć pięter i dwie kondygnacje podziemne i będzie oferował 197 miejsc parkingowych. Powierzchnia do wynajęcia wyniesie 8,5 tys. m kw.

Do wykonania Alphy zgłosiły się trzy podmioty z następującymi ofertami:

Hochtief Polska S.A. 81.142.333,82 zł Budimex S.A. 89.332.739,00 zł Konsorcjum Korporacja Budowlana Doraco i PORR S.A. 91.208.366,49 zł

- Jesteśmy zadowoleni, że nasza inwestycja cieszy się zainteresowaniem firm budowlanych. Teraz przeanalizujemy i ocenimy wszystkie zgłoszone oferty i podejmiemy decyzję w sprawie wyniku przetargu – mówi Tomasz Kloskowski prezes PLG.