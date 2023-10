Trzeci z zamówionych przez Port Gdański Eksploatacje dźwigów Liebherr dostarczony na Dworzec Drzewny

Liebherr LHM 550 to żuraw uniwersalny - dzięki szerokiemu wachlarzowi dostępnych chwytaków może przeładowywać zarówno węgiel, zboże, rudy, złom, ale także ładunki skonteneryzowane niezależnie od wielkości kontenera.

Jest to też maszyna mobilna. Żuraw jest posadowiony na podwoziu, które składa się z 72 kół. Waży ponad 400 ton. Jego samodzielny udźwig, w zależności od wychylenia ramienia, wynosi do 100 ton. Może pracować dzięki klasycznemu silnikowi diesla, ale też dzięki silnikowi elektrycznemu, co pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 generowanej podczas prowadzonych prac, wpisując się w idee dekarbonizacji branży morskiej.

W chwytaku nowego Liebherra zmieści się 28 ton węgla, to trzy razy więcej niż w starszych modelach.

Wszystkie trzy żurawie będą pracować na świeżo wyremontowanym przez Port Gdańsk nabrzeżu Dworzec Drzewny, ale dzięki swojej mobilności będą także realizować przeładunki w sąsiedztwie, na Nabrzeżu Rudowym, w okolicy Basenu Górniczego.

Wszystkie trzy potężne dźwigi będą miału dużo pracy. Gdański port notuje rekordowe przeładunki, zarówno w Porcie Zewnętrznym jak i Wewnętrznym. Wzrasta także wydajność infrastruktury przeładunkowej.