Tunel pod Forum Gdańsk będzie zamknięty. To ze względu na nocne prace serwisowe Andrzej Kowalski

Już od wtorku, 16 stycznia, w Gdańsku zamknięty dla pojazdów będzie tunel pod Forum Gdańsk. Ma to związek z pracami serwisowymi, jakie będą prowadzone w tym rejonie. Przez to w godzinach nocnych tunel będzie wyłączony z ruchu aż do soboty, 20 stycznia.