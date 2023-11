Tych osób nie ma już wśród nas. Zobacz, kogo pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Kogo wspominać będziemy w uroczystość Wszystkich Świętych?

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Przypominamy sylwetki ważnych osób zarówno dla Pomorza, jak i całego świata

Odejście bliskiej osoby przeważnie wiąże się z wielkim smutkiem. Chociaż przez cały rok powinno się odwiedzać groby bliskich, to jednak listopad, a szczególnie jego pierwsze dwa dni, stały się miesiącem zadumy, modlitwy i wspomnień.

Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny, który jest również Zaduszkami, to czas refleksji. To także moment licznych rozmów o tych, którzy odeszli w ostatnim czasie. Tak jest również i z postaciami, które mogliśmy oglądać w kinie, na deskach teatru, czytać o nich lub słuchać ich muzyki. To czas, aby wspominać tych, którzy pracowali na rzecz nauki, walczyli o wolną Polskę, czy też budowali lokalne społeczności.