Tygodniowy przegląd prasy 21.11.2021: Gdańsk, 14.11-20.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku 2021 wystartował. Ujawniamy, w jakich godzinach można go odwiedzić, a także co znajduje się na stoiskach.

Trójmiejskie cheerleaderki, cheerleaders. Przygotowaliśmy dla Was galerię złożoną ze zdjęć najpiękniejszych cheerleaderek, które możecie oglądać podczas wydarzeń sportowych w Trójmieście. Dziewczyny z Cheerleaders Gdynia i Flex Sopot występują w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i zachwycają wszystkich kibiców. One są naprawdę piękne! Przekonajcie się. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Mundial 2022 będzie wyjątkowy. Po raz pierwszy w historii zostanie rozegrany późną jesienią, a jego gospodarzem będzie kraj arabski. Katarczycy na turniej przygotowali osiem stadionów. Jak będą wyglądały areny najbliższych mistrzostw świata?

Spełniły się zapowiedzi synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy ostrzegali przed silnym wiatrem na Pomorzu. Wiatr w porywach może osiągać do 100 km/h. Dla północnej części regionu wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Według prognoz, silny wiatr, który pojawił się w piątek od godzin południowych, może utrzymać się do sobotniego ranka. W sobotę przez cały dzień też ma być wietrzenie, ale wiatr powinien być spokojniejszy.