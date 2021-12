Tygodniowy przegląd prasy 26.12.2021: Gdańsk, 19.12-25.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Gdańska

Przegląd tygodnia: Gdańsk, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Białe Boże Narodzenie w Gdańsku to widok wyjątkowy. W 2021 roku opady śniegu dopisały i wszyscy mogli na nowo poczuć iście świąteczną aurę i dać ponieść się zimowej fantazji. Po blisko trzech miesiącach remontu do użytku oddane zostało, wcześniej częściowo nieczynne, molo w Brzeźnie, na którym licznie gromadzili się zarówno mieszkańcy, jak i goście odwiedzający Gdańsk potwierdzając, że to jedno z ulubionych miejsc dla spacerowiczów.

W czwartek, 23 grudnia 2021 roku w ostatniej drodze na Cmentarzu Łostowicki w Gdańsku towarzyszyli Markowi Szutowiczowi rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele klubów piłkarskich, z którymi przez lata współpracował.