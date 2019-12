Ukradli kilka puszek piwa i pobili klienta sklepu? Zatrzymanym 8 miesięcy później, grozi teraz nawet 10 lat więzienia

Choć do kradzieży i pobicia doszło w kwietniu 2019 roku, domniemani sprawcy w ręce mundurowych wpadli 8 miesięcy później. Jak słyszymy, funkcjonariusze kryminalni z wrzeszczańskiej komendy po przyjęciu zawiadomienia, ustalili oraz przesłuchali świadków zdarzenia. Na miejscu zabezpieczyli także monitoring, który zarejestrował wizerunek sprawców. Efektem tej pracy było ustalenie pary podejrzanych – mężczyzny i kobiety.

- Pod koniec kwietnia policjanci z komisariatu Policji we Wrzeszczu odebrali zgłoszenie o kradzieży rozbójniczej, do której doszło w jednym z nocnych sklepów na terenie Wrzeszcza. Wówczas to kobieta oraz mężczyzna zabrali ze sklepu kilka puszek piwa i wyszli, nie płacąc za nie. Na tę sytuację zareagował inny klient, chciał ich powstrzymać i wtedy sprawcy zaczęli go szarpać i kilka razy uderzyli w twarz – relacjonuje asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.