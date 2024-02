Ulica Lecha Kaczyńskiego zniknie z map Gdańska? IPN jest przeciwny. Miasto planuje konsultacje społeczne?

Referendum w sprawie zmiany nazwy ulicy Lecha Kaczyńskiego?

Instytut Pamięci Narodowej stoi twardo przy stanowisku, by zachować obecną nazwę ulicy. Argumentuje to w następujący sposób:

Jednak taka forma nie jest w żaden sposób wiążąca. To jedynie opinia, którą mogliby się kierować włodarze Gdańska. Aby ulica zmieniła nazwę, kluczową decyzję podejmują wojewoda i Instytut Pamięci Narodowej. Pomorska wojewoda pozostawia w tej sprawie pole do negocjacji, jednak IPN jest kategorycznie przeciwny.

Co dalej z ulicą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku?

Przyjmujemy do wiadomości stanowisko IPN w zakresie zachowania dotychczasowego patrona ul. Lecha Kaczyńskiego w Gdańsku. Niemniej jednak, jak już podkreślaliśmy, decyzje w takich sprawach powinna podejmować lokalna społeczność, której temat bezpośrednio dotyczy. Miasto w miejsce referendum zaproponowało niewiążące konsultacje społeczne. Przychylamy się do zastosowania takiego tańszego i łatwiejszego w realizacji rozwiązania. Pragniemy jednak zaznaczyć, że zgodnie z artykułem 6b Ustawy o zakazie propagowania komunizmu w brzmieniu „W przypadku nadania nazwy w trybie zarządzenia zastępczego […], jej zmiana przez jednostkę samorządu terytorialnego […], wymaga uprzedniej zgody Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz właściwego miejscowo wojewody.”, w przypadku negatywnej decyzji IPN, nie mamy pola do działania. Do zmiany konieczna jest obustronna, zgodna decyzja podmiotów wymienionych w ustawie. Niemniej jednak rozumiemy wolę mieszkańców. Być może warto rozważyć inne nazwy niż powrót do nazwy sprzed 2017 roku, do których IPN się przychyli.