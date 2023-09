Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Gdańsku

W poniedziałek, 4 września ponad 90 tysięcy uczniów i przedszkolaków rozpoczęło kolejny rok szkolny w gdańskich placówkach edukacyjnych. Gdańską sieć oświatową tworzą ogółem 504 placówki dla dzieci i młodzieży podległe zarówno samorządowi, jak i niesamorządowe. Prezydent Gdańska rok szkolny zainaugurowała w nowo powstałej Morskiej Szkole Podstawowej Gdańsk-Południe.

- Kochane dzieci, mam nadzieję, że w tym miejscu nie tylko będziecie zdobywali nowe umiejętności, ale przede wszystkim nawiążecie przyjaźnie i zbudujecie więzi społeczne. Bo tak naprawdę w naszym społeczeństwie chodzi o to, żeby mieć do siebie zaufanie i potrafić mądrze współpracować – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Kochani rodzice, proszę was o mądre wsparcie wspólnoty szkolnej. Bo wspólnota szkolna to dzieci, nauczyciele, ale to także wy, dlatego angażujcie się w życie szkoły, wspierajcie wychowawców klas i dyrekcję. Życzę wszystkim spokojnego roku szkolnego. Myślę, że polska edukacja, jak mało, które miejsce potrzebuje spokoju, żeby przyszłe pokolenia Polek i Polaków wychowywać w komforcie, umiejętności współpracy, w wartościach, ale też w otwartości na otaczający nas świat.