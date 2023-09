Utrudnienia na ulicach miasta w związku z Półmaratonem Gdańsk 2023. Które rejony omijać w niedzielę, 24.09.2023?

Utrudnienia w ruchu drogowym podczas Półmaratonu Gdańsk 2023

Ruch drogowy nana ul. Marynarki Polskiej, Jana z Kolna, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Błędnik, al. Zwycięstwa (częściowe ograniczenie ruchu), Grunwaldzka (częściowe ograniczenie ruchu), Pomorska (częściowe ograniczenie ruchu), Chłopska (częściowe ograniczenie ruchu od ul. Pomorskiej do Obrońców Wybrzeża), Obrońców Wybrzeża, Czarny Dwór, Płażyńskiego (częściowe ograniczenie ruchu) będzie wyłączany lub ograniczony kaskadowo.

Orientacyjny harmonogram zamknięcia ulic w Gdańsku

Dostępność parkingów podczas Półmaratonu Gdańsk 2023

Dla zawodników organizatorzy udostępnili parkingi P1, P3 oraz P5. Co ważne, w niedzielę ul. Żaglowa będzie nieprzejezdna .

W niedzielę (24.09) parkingi P1, P3 oraz P5 będą płatne – 15 zł za cały dzień. Wjazd na parking P1 (od ul. Pokoleń Lechii Gdańsk) będzie możliwy do 9.00. Wyjazd z parkingu będzie możliwy po godzinie 13.00. Wjazd na parking P3 (od ul. Pokoleń Lechii Gdańsk) będzie możliwy do godziny 9.00. Wyjazd z parkingu będzie możliwy po godzinie 12.00. Wjazd na parking P5 (od ul. Marynarki Polskiej) będzie możliwy do godziny 9.30. Wyjazd z parkingu będzie możliwy po godzinie 11.30.