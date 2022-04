Uwaga kierowcy! 6.04.2022 zamknięty fragment ul. Wyspiańskiego w Gdańsku red.

W środę 6 kwietnia ok. godz. 7.00 służby Saur Neptun Gdańsk rozpoczną prace przy ul. Wyspiańskiego (na wysokości numeru 17). Doszło tam do awarii przyłącza wodociągowego, które znajduje się w przebiegu ulicy. Na czas naprawy jezdnia zostanie zamknięta obustronnie, co oznacza, że ruch kołowy będzie się odbywał wyznaczonym objazdem. Czasowo zmieniona zostanie trasa autobusów linii 124.