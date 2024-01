Uwaga kierowcy! W środę utrudnienia na Obwodnicy Trójmiasta. Szczegóły

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w środę, 31 stycznia, w godz. 11-14 zamknięty zostanie jeden pas w obu kierunkach na Obwodnicy Trójmiasta. W tych godzinach odbędzie się remont wiaduktu przy Weźle Gdańsk Południe.

- W dn. 31.01.2024 r. na Węźle Gdańsk Południe w godz. 11-14 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zamknięcie (ok. 15 minut) dotyczy naprzemiennie prawego i lewego pasa jezdni prawej i lewej (oba kierunki Łódź/Gdynia).

Jest to niezbędne do wykonania robót na wiadukcie WD-1 - informuje Mateusz Brożyna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.