Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu na ul. Na Stoku w Gdańsku

Od 15 maja zamknięta zostanie jezdnia na ul. Na Stoku w Gdańsku

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót, od 15 maja co najmniej do końca lipca planowane jest zamknięcie jezdni na ulicy Na Stoku, od nr 10 do 48. Dojście piesze do budynków zostanie zapewnione. Objazdy wytyczono ul. Trakt Św. Wojciecha, Okopową, al. Armii Krajowej, Biskupią, Pohulanka, Na Stoku. Nadal pozostanie zamknięty fragment ul. Na Stoku od nr 23 do 37.

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Na Stoku związane są z przebudową ulic na Biskupiej Górce. Wykonawcą prac jest firma Wodkan-Grzenkowicz.







