Uwierzcie w siebie, nie siedźcie „na kanapie”. Były prezydent Lech Wałęsa z APELEM DO POLAKÓW W 2019 R. Do czego zachęca?

Im bliżej do październikowych wyborów, tym kampania wyborcza nabiera rozpędu. Politycy wszystkich partii próbują przekonać swoich zwolenników do oddania głosu, prześcigając się w obietnicach.

Lech Wałęsa zdecydował się zaapelować do Polaków korzystając ze swojego profilu w mediach społecznościowych i jego post spotkał się z natychmiastową reakcją.

- Dziękuję za mądre przesłanie, tylko czy my Polacy to zrozumiemy - pisze jedna z internautek.

- Intuicja podpowiada mi, ze jak za starych słusznie minionych czasów PRL-u trzeba ten apel rozpowszechniać (niczym jak wtedy, na powielaczach!) by fizycznie dotarł do jak największej liczby odbiorców! - komentuje Greg - Póki jeszcze można to robić... Brawo jeszcze raz dla Pana Prezydenta!