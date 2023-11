W całej Polsce wybrzmią syreny. Strażacy oddadzą hołd koledze, który zmarł podczas poszukiwań Grzegorza Borysa

Zmarł podczas poszukiwania Grzegorza Borysa. W całym kraju wybrzmią syreny

W czwartek, 2 listopada, w całej Polsce strażacy włączą sygnały świetlno-dźwiękowe w ramach oddawanego hołdu Bartoszowi Błyskali. To zmarły strażak-nurek, który zmarł na skutek wypadku, do jakiego doszło w środę, 1 listopada. 27-letni nurek stracił przytomność w trakcie przeszukiwania gdyńskiego stawu przy ulicy Lipowej w ramach poszukiwań Grzegorza Borysa. Mężczyzna został następnie przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować.

