Burza wokół MIIWŚ trwa. Prof. Wnuk widzi jednak możliwość kompromisu

Na cofnięcie z ekspozycji zmian dot. postaci rotmistrza Pileckiego, Ulmów czy św. Maksymiliana Kolbe zareagował także były dyrektor MIIWŚ, obecny dyrektor IPN-u oraz przedstawiciel drugiej strony sporu - dr Karol Nawrocki.

- W miejscu, gdzie było wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów, jest czarna dziura. Czarna ściana zamiast pamięci o tych, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Nowa dyrekcja usunęła także rotmistrza Witolda Pileckiego, a także św. Ojca Maksymiliana Kolbe - mówił dr Karol Nawrocki na portalu X. - To, co było przedmiotem sporu sądowego przez ostatnie 6 lat i to, co dało się nam, jako dyrekcji, dowieść przed polskim sądem, w nocy z 24 na 25 czerwca zostało po prostu ordynarnie usunięte, ewaporowane z przestrzeni 5 tys. metrów kwadratowych - dodawał.