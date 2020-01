W gdańskiej Prokulturze odbył się koncert charytatywny dla Mai Kapłon. Zagrali koledzy z "The Voice of Poland" [zdjęcia].

Artyści znani z The Voice of Poland zagrali dla koleżanki z programu. Maja Kapłon swoją karierę muzyczną musiała przerwać przez wzgląd na bardzo poważne problemy zdrowotnych. Konieczna jest kosztowna operacja stabilizacji i resekcji kręgosłupa, która kosztuje ponad 5 milionów zł i ma zostać przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych. Organizując ogólnopolski cykl koncertów koledzy po fachu zdecydowali się, by wesprzeć ją w zbiórce.

W niedzielę 19 stycznia z inicjatywy fundacji "Z Miłości Do Dziecka" w gdańskim klubie Protokultura odbył się koncert charytatywny. Wydarzenie to było częścią ogólnopolskiej akcji, z której dochód przekazany zostanie na operację wokalistki Mai Kapłon.

Maja Kapłon zdobyła popularność dzięki programowi "The Voice of Poland", w którym dotarła do finału ósmej edycji. Niestety swoją karierę muzyczną musiała przerwać przez wzgląd na bardzo poważne problemy zdrowotnych. Właśnie tam swoim głosem, wrażliwością i uśmiechem podbiła serca milionów widzów i całej produkcji, a jej debiutancki singiel 'Plaża nad Wisłą' oczarował słuchaczy już po pierwszych dźwiękach. 24-latka od urodzenia zmaga się ze skrzywieniem kręgosłupa. Za sobą ma już osiemnaście operacji. W ostatnich miesiącach pojawiły się problemy z oddychaniem, a stalowy pręt dotychczas podtrzymujący jej kręgosłup pękł. Obecnie dziewczyna przykuta jest do łóżka. Konieczna jest kosztowna operacja stabilizacji i resekcji kręgosłupa, która kosztuje ponad 5 milionów zł i ma zostać przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych. Trzeba raz jeszcze poskładać mój poharatany doszczętnie kręgosłup, ale operacja w Polsce niesie ogromne ryzyko, że przestanę chodzić - tłumaczy artystka. - Dlatego zdecydowałam się na Stany Zjednoczone. Mają tam najnowocześniejszy sprzęt, wybitnych fachowców i o wiele mniejsze ryzyko powikłań. Niestety, ta wyprawa jest nieludzko droga… O pomoc w zebraniu całej kwoty Maja poprosiła internautów. Uruchomiła zbiórkę pieniędzy na stronie "SięPomaga.pl", gdzie do tej pory udało jej się uzbierać już ponad połowę potrzebnej sumy. https://www.instagram.com/p/B4ASmgVDNHb