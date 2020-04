W Gdańsku i Sopocie przygotowano miejsca noclegowe dla medyków, którzy boją się wracać do domów po dyżurach związanych z koronawirusem

- To pracownicy ochrony zdrowia są bardziej niż inni narażeni na kontakt z koronawirusem. Jesteśmy im winni zapewnienie optymalnych warunków pracy, dlatego też poleciłem Uniwersytetowi Gdańskiemu wydzielenie łącznie 150 miejsc w domach studenckich nr 3 oraz 5 przy ul. Polanki 65 oraz w domu studenckim nr 10 przy ul. Macierzy Szkolnej nr 4 w Gdańsku na potrzeby zakwaterowania personelu medycznego z pobliskiego szpitala jednoimiennego – mówi wojewoda pomorski, Dariusz Drelich.

- Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zdecydowały, że lekarze z UCK mogą korzystać z części domu studenckiego nr 1 przy ul. Dębowej 9 w Gdańsku. Od poniedziałku mają do dyspozycji 17 pokoi. W miarę potrzeb, liczbę tę GUMed może zwiększać. Docelowo, lekarze UCK będą mogli skorzystać z miejsc w 44 pokojach – informuje biuro prasowe Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. - Są to pokoje dwuosobowe, ale do indywidualnego wykorzystania (tylko przez jedną osobę).