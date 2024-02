W Gdańsku na Morenowym Wzgórzu powstanie nowa szkoła podstawowa. Władze miasta właśnie ogłosiły przetarg

Będzie to szkoła publiczna, samorządowa. W przyszłym roku, w lutym, planujemy wprowadzić tę placówkę do sieci szkół, następnie przeprowadzić konkurs na dyrektora. A już we wrześniu 2025 zaprosimy do niej pierwszych uczniów – ogłosiła Monika Chabior, zastępczyni prezydent ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.