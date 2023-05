W Gdańsku powstał nowy terminal lądowy. Inwestycja warta 30 milionów złotych ma zwiększyć przepustowość w Porcie Gdańsk. ZDJĘCIA

Port Gdańsk właśnie otrzymał nową przestrzeń do przeładunku kontenerów. Wzrost importu i eksportu towarów z Polski drogą morską sprawił, że powstała kolejna inwestycja o znaczeniu strategicznym. Nowy terminal ma w założeniu obsługiwać 75 tys. TEU w skali roku. Przestrzeń została oddana do użytku 18 maja 2023 roku.

Port Gdańsk z nowym terminalem

Wykonawcą inwestycji jest firma Balticom, specjalizująca się w branży logistyczno-transportowej. Na zlecenie spółki InvestGDA wybudowała nowy terminal w Porcie Gdańsk. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 30 milionów złotych. Nowa przestrzeń w założeniu ma zwiększyć moce przerobowe portu oraz jego przepustowość. Powierzchnia terminalu to 6 hektarów, na której - według szacunków - można składować do 75 tysięcy TEU (jednostka pojemności).