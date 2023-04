W Lany Poniedziałek można oblewać się wodą. Czy aby na pewno? Tak nie narazisz się na mandat. Sprawdź nasze podpowiedzi

W niektórych, skrajnych przypadkach dyngusowa zabawa może wiązać się z odpowiedzialnością za przestępstwo.

- Oblewanie wodą może zostać zakwalifikowane z art. 217 Kodeksu karnego jako naruszenie nietykalności cielesnej człowieka, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Co więcej, jeżeli w wyniku oblewania wodą dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia mienia o wartości przewyższającej 500 zł sprawcy grozi odpowiedzialność z art. 288 Kodeksu karnego. Wiąże się to z karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – czytamy na stronie adwokat Rozbickiej. - Osoba pokrzywdzona, w przypadku poniesionych strat materialnych może dochodzić stosownego odszkodowania za poniesioną szkodę na drodze postępowania cywilnego.