Tak kiedyś obchodzono śmigus-dyngus. Lany poniedziałek na archiwalnych zdjęciach! Maciej Kowalkowski

Śmigus-dyngus to tradycja mająca w Polsce głębokie korzenie. Jak kiedyś obchodzono "lany poniedziałek"? Jak się okazuje, w pierwszy poniedziałek po Wielkanocy, na ulice wychodziło wiele osób i często... padały one ofiarami mokrej zabawy. I choć tradycja ta dziś nie jest obchodzona już z takim "rozmachem" to wciąż wiele osób w Polsce ją praktykuje. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak kiedyś obchodzono śmigus-dyngus.