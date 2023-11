W Sopocie już wiosna. Felieton Wojciecha Wężyka

Najpierw do boju ruszyło środowisko Jacka Karnowskiego, reprezentowane przez jego byłych już zastępców. Pomysł jest tu bardzo prosty. Jeszcze zanim polityk opuścił Sopot w ramach spełniania marzeń o osobistej karierze, zwołano konferencję prasową, na której namaszczono kandydatkę do fotela w zbliżających się wyborach. Potem była iście kabaretowa nadzwyczajna sesja rady miasta zwieńczona rezolucją, w której rzeczoną kandydatkę głosami większości obwieszczono kimś na kształt interrexa (pisałem o tym, więc nie będę się powtarzał). To wszystko uzupełniane jest teraz cyklicznie o medialne apele, które mają na celu wystraszyć mieszkańców, że czas bezkrólewia to katastrofa. Jak to się ma do buńczucznych zapowiedzi tych samych ludzi, że wspaniali radni Platformy Sopocian będą trzymać stery miasta silną ręką, gdy Jacek Karnowski zostanie posłem? Nijak. Ale kampania ma swoje prawa.

Tymczasem sopockie struktury PiS-u śpią w najlepsze. I rzeczywiście, zgodnie z tym, co mówi Platforma Sopocian, zdaje się mają niemały kłopot z wymyśleniem, kto mógłby być komisarzem z ramienia partii. Trudno się temu dziwić. PiS poniósł w kurorcie kolejną porażkę. Nie inaczej było zresztą w Gdyni czy Gdańsku, chociaż tu trzeba zauważyć wyróżniającą się postać Kacpra Płażyńskiego, który zdeklasował nie tylko swoich przeciwników, ale i własną drużynę. W czym tkwi sukces tego człowieka, odniesiony w skrajnie nieprzyjaznych warunkach? W umiejętnym połączeniu pracowitości i odwagi, uzupełnionych świeżością. Lider listy PiS w Gdańsku po prostu tyra jak wół. I to nie tylko w kampanii wyborczej, ale cały czas. Przyznać to muszą zarówno jego zwolennicy, jak oponenci.