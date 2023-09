W ten weekend Targi Mieszkaniowe w Gdyni. Spotkania z ekspertami, ofery nieruchomości, porady wnętrzarskie

Targi Mieszkaniowe w Gdyni

Jak obecnie wygląda trójmiejski rynek mieszkaniowy? Jak kształtują się ceny mieszkań i domów? W jakie mieszkania warto inwestować? Na jakie warunki mogą liczyć kredytobiorcy? Dla kogo Program Pierwsze Mieszkanie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz na Trójmiejskich Targach Mieszkaniowych: Dom /Mieszkanie /Wnętrze. Kolejna edycja jednego z najważniejszych dla branży nieruchomości wydarzeń na Pomorzu i okazja do dokonania korzystnej transakcji będzie miała miejsce 9-10 września (w sobotę od g. 10 do g. 17, w niedzielę od g. 10 do g. 16), w Polsat Plus Arenie Gdynia!

Targi są świetną okazją, aby poznać ofertę lokalnych deweloperów, pośredników nieruchomości, doradców finansowych czy kreatorów wnętrz. Dodatkowo formuła, jaką są targi, w odróżnieniu od elektronicznych form komunikacji, gwarantuje bezpośrednią relację ze sprzedawcą, która umożliwia dostęp do kompleksowych i rzetelnych informacji oraz możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów.

Na targach: