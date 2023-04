W tle budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej pozostaje zakorkowany Straszyn. Na jakim etapie jest projekt węzła? Sprawdziliśmy

Problem zakorkowanego Straszyna. Co dalej z koncepcją węzła?

W kwietniu 2022 r. w Straszynie odbyło się spotkanie przedstawicieli gdańskiego oddziału GDDKiA z mieszkańcami. Na wydarzeniu nie zabrakło także przedstawicieli gminy Pruszcz Gdański, w której obrębie znajduje się miejscowość.

Oczekiwania były spore. Problem zakorkowanego Straszyna trapi mieszkańców od lat. Uchodząca tu do trasy S6 droga wojewódzka 222 to nie tylko ważna linia komunikacji dla lokalnej społeczności. Droga ta bowiem jest uczęszczana także przez mieszkańców innych dużych miejscowości, szczególnie po tym, gdy kilka lat temu przebudowano ją na odcinku od Gdańska do Starogardu Gdańskiego.

Dziennie ulicami Straszyna przejeżdżają tysiące aut. Kiedy na przełomie 2021 i 2022 roku dużo mówiło się o konkretnych i ostatecznych rozwiązaniach dotyczących budowy Obwodnicy Metropolitalnej, mieszkańcy blisko 10-tysięcznej miejscowości w gminie Pruszcz Gdański zaczęli coraz głośniej wyrażać swoją dezaprobatę, czując się pominiętymi przez drogowców.