W tym roku wyślij kartkę na Wielkanoc. Poczta Polska zachęca do powrotu do tej pięknej tradycji Maja Czech

Do świąt Wielkanocy zostało już naprawdę niewiele czasu. W ramach przygotowań wszyscy już rozpoczynamy wiosenne porządki i układamy menu na uroczyste śniadanie wielkanocne. Być może warto wrócić do pięknej tradycji wysyłania sobie kartek z życzeniami? Poczta Polska wszystkich do tego zachęca!