Wakacje 2023: Policyjna mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Co wydarzyło się na drogach w Polsce? [NA ŻYWO]

Wakacje 2023. Policyjna mapa wypadków. Gdzie w sezonie wakacyjnym doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym?

Jak podkreśla zespół prasowy KGP, bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.